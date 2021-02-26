Beyza Buldağ’a dava açıldı: 20 paylaşıma iki suçlama

Üniversite öğrencisi Beyza Buldağ’a ‘Boğaziçi Dayanışması’ adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle dava açıldı.

Buldağ

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından öğrenciler farklı tarihlerde protesto gösterileri düzenlemişti. Hesaptan da hem eylemlere hem de sonrasındaki gelişmelere dair paylaşımlar yapılıyordu.

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Buldağ, hesabı kullandığı gerekçesiyle, paylaşımlardan sorumlu tutularak 7 Şubat’ta tutuklanmış, 12 Şubat’ta tahliye edilmişti.

Adalet İçin Hukukçular Platformu’nun verdiği bilgiye göre İstanbul 15 Asliye Ceza Mahkemesi, Buldağ hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamede, 20 paylaşım nedeniyle ‘halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘suç işlemeye tahrik etmek’ suçlarının işlendiği öne sürüldü.

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İlk duruşmanın ne zaman yapılacağı henüz belli değil.