Beytüşşebap’ta 11 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak’ta 11 bölge 15 gün boyunca sivillere kapatıldı.

Şırnak Valiliği’nin yazılı açıklamasına göre Beytüşşebap ilçesindeki bazı bölgeler yarından itibaren 12 Şubat’a kadar sivillerin girişine kapatıldı.

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Söz konusu alanların ‘milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla özel güvenlik bölgesi ilan edildiği’ ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Beytüşşebap ilçesi; 1541 rakımlı tepenin kuzeydoğusu, Sivrisinek sırtı, Hinzurik Tepe, Zoraba mevkii, Dönmezler 500 metre kuzeybatısı, Beyaza tepenin 400 metre kuzeybatısı, 2341 rakımlı tepenin 1 kilometre güneybatısı, Sarıyer tepenin 500 metre batısı, Hezil Çayı’nın 500 metre güneyi, 1749 rakımlı tepenin 300 metre kuzeydoğusu ve Taş Ağacı Deresi kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 29 Ocak 2018 – 12 Şubat 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.”