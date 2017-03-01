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Yaramazlara biraz batar!

   
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Beytüşşebap’ın DBP’li belediye eş başkanı gözaltına alındı

 

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DBP’li Belediye Eş Genel Başkanı Nurettin Ataman, evinde ve makamında yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre Ataman’ın iki akrabası da gözaltına alındı.

 

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