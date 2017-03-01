Beytüşşebap’ın DBP’li belediye eş başkanı gözaltına alındı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DBP’li Belediye Eş Genel Başkanı Nurettin Ataman, evinde ve makamında yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre Ataman’ın iki akrabası da gözaltına alındı.
Yaramazlara biraz batar!
Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna gidildiği dönemde Türkiye’nin tek adam rejimine sürüklendiği tespitinde bulunurken, ülkenin otoriter bir rejimi engelleyecek gerekli tüm mekanizmalardan yoksun olduğunu belirtti.
‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberle iktidarın ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefi haline gelen Hürriyet’te Sedat Ergin genel yayın yönetmenliğini Fikret Bila’ya devretti. Ergin’in görevden alınacağı, ‘rahatsızlık’ yaratan haberin yayınlanmasından önce de konuşuluyordu. Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Twitter hesabından, “Hürriyet’te Sedat Ergin az önce koltuğunu Vuslat Doğan Sabancı’nın katıldığı törenle Fikret Bila’ya devretti” diyerek devir teslim töreninin fotoğraflarını paylaştı. ‘Karargah rahatsız’ […]
Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’’in ‘Örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddialarıyla tutuklanmasına Almanya’dan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü üzerinde linç edilen Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin’in ablası Mehtap Tekin, kardeşinin katillerinin yakalanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağını söyledi.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) temsilcisi Nilgün Durak, Karadeniz’deki 161 balık türünden 59’unun yok olduğunu söyledi.