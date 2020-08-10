Beyrut’taki patlamanın ardından hükümet istifasını resmen duyurdu

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a istifasını sundu.

Fotoğraf: Reuters

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut’u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 binden fazla kişi de yaralandı. Beyrut Valisi Mervan Abbud ise patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini kaydetmişti.

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Başbakan Diyab, Bakanlar Kurulu’nun ardından Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısıyla istifasını resmen duyurdu.

Diyab, “Lübnan’ın başına gelen felaket, ülkeyi ve devleti saran korkunç yolsuzluğun sonucudur. Bu yolsuzluk düzeni, devletin kendisinden daha büyük bir durumda. Bu durum devleti felce uğratıyor. Devlet yolsuzlukla mücadele edemiyor” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki siyasi güçlere tepki gösteren Diyab, “Yaşanan bu felaket devlet yönetimindeki kronik yolsuzluğun sonucudur. Daha önce yolsuzluğun devletin tüm kademelerinde var olduğunu söyledim. Ülkenin başına gelen felaketler, yönetici sınıflardan kaynaklanıyor” dedi.

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Ekonomik krize karşı geçen yıl ekim ayında başlayan halk protestolarına da dikkati çeken Diyab, “Devrim (protesto eylemleri) onlara karşıydı ancak bunu kavrayamadılar ve bildiklerini okumaya devam ettiler. Hükümetimiz, ülkeyi kurtarmaya çalışırken bunlar çöküş sorumluluğunu bize yüklemeye çalıştı. Hükümet durumu iyileştirmeye çalıştı ancak başarısız oldu” diye konuştu.

‘Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz’

Kendilerinin hiçbir kişisel çıkarın peşine düşmeden ülkeyi kurtarmak için var olan gücüyle çaba sarf ettiğini söyleyen Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün tüm yansımalarıyla ülkeyi vuran bu depremin yaşandığı aşamaya geldik. Tek derdimiz ise bu felaketin zaman aşımına uğramaması için hızlı bir soruşturma yürütmektir. İnsanların talebi olan hesap verebilirlik ve gerçek değişim ile vatandaşın hakkına saygı duyan bir devlete başvuruyoruz.”

Ülkenin geldiği bu aşamada vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerini kaydeden Diyab, “Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına da istifa çağrısı

Hükümetin istifa haberinin gelmesi üzerine başkentin göbeğinde toplanan yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Mişle Avn ve parlamentodaki siyasi partilerin istifa talebiyle Meclis binasına doğru yürüyüş geçti.

Öfkeli göstericiler ile kendilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki olaylar devam ediyor.