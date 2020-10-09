Beyrut’ta yakıt deposunda patlama: Dört kişi hayatını kaybetti

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yakıt deposunda patlama meydana geldi. Dört kişi yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Tarık El Cedide bölgesindeki depoda patlama sonrası yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölge ordu birlikleri tarafından kordon altına alındı.
Limandaki patlamada 158 kişi hayatını kaybetmişti
Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut’u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığın’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158’e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.
Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini kaydetmişti.