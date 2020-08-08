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Yaramazlara biraz batar!

Beyrut’ta son durum: Patlama sonrası kaybolan 60 kişi aranıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, başkent Beyrut’ta meydana gelen patlama 154 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Beyrut’un liman bölgesinde 3 tona yakın amonyum nitratın bulunduğu depo alanında 4 Ağustos’ta patlama meydana gelmişti.

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AFP’ye konuşan bakan, hayatını kaybeden 154 kişiden 25’inin henüz kimliğinin tespit edilemediğini söyledi.

Hasan, 125’i kritik durumda olmak üzere 5 bin yaralının bulunduğunu dile getirdi. Sağlık bakanı, patlama sonrası 60’tan fazla insanın kaybolduğunu, halen bu kişilerin arandığını da kaydetti.

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