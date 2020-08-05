Beyrut’ta patlama: Can kaybı 100’e, yaralı sayısı 4 bine yükseldi

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100’e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın Lübnan resmi ajansı NNA’ya dayandırdığı haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

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2 bin ton patlayıcı madde

Lübnanlı yetkililer, altı yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika’da bir ülkeye sevk edilmek istenirken limanda infilak ettiğini açıkladı. Patlama sonucunda bölgenin en önemli ticaret limanlarından biri olan Beyrut Limanı harabeye dönüştü.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

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Eski başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti

Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut’un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

Ketaib Partisi genel sekreteri öldü

Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin eski Lübnan başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala yaşanması dikkati çekiyor. BM Uluslararası Lübnan Mahkemesinin, Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos’ta açıklayacağı duyurulmuştu.

‘Sorumlulardan hesap sorulacak’

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamayı ‘felaket‘ olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, “Lübnan’da bugün yaşanan felaketin (Beyrut’taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak” dedi.

Başbakan Diyab, 2014’ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.

Lübnan’ın ‘evladını kaybetmiş bir baba gibi‘ olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut’taki şiddetli patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyini topladı.

‘İddialar gerçek dışı’

Lübnan Hizbullah’ı başkent Beyrut’taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik düzenlenen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükelçi yaralandı

Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçiliği, “Patlamada Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, büyükelçilik binasında da hasar oluştu” açıklamasını yaptı.