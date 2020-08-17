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Yaramazlara biraz batar!

Beyrut’ta OHAL bir ay uzatıldı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük can ve mal kaybına yol açan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir ay uzatıldı.

Fotoğraflar: Reuters

AA’nın haberine göre başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL’in başkentteki mevcut durum ve hükümetin istifası nedeniyle 18 Eylül’e kadar uzatıldığı aktarıldı.

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170’ten fazla can kaybı

Lübnan Meclisi, Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamanın ardından başkentte iki hafta süreyle OHAL ilan etmişti.

Patlamada 170’ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 6 bin kişi yaralanmış, 30-40 kişi kaybolmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır BeyrutLimanı’ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

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Hükümet istifa etmişti

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden gösteriler düzenlenmişti.

Protestolar sonucu Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümet istifa etmişti.

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