Beyrut’ta OHAL bir ay uzatıldı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük can ve mal kaybına yol açan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir ay uzatıldı.
AA’nın haberine göre başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL’in başkentteki mevcut durum ve hükümetin istifası nedeniyle 18 Eylül’e kadar uzatıldığı aktarıldı.
170’ten fazla can kaybı
Lübnan Meclisi, Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamanın ardından başkentte iki hafta süreyle OHAL ilan etmişti.
Patlamada 170’ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 6 bin kişi yaralanmış, 30-40 kişi kaybolmuştu.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır BeyrutLimanı’ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Hükümet istifa etmişti
Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden gösteriler düzenlenmişti.
Protestolar sonucu Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümet istifa etmişti.