Beyrut’ta göstericiler iki bakanlık binasına girdi

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın aktardığına göre Beyrut’ta göstericiler Çalışma Bakanlığı ve Göç İşleri Bakanlığı binalarını işgal etti.

fotoğraf: Reuters

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

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Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı’nda toplanan bir grup gösterici, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto etti.

Al Arabiya televizyonu ise Beyrut’ta güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için özel gereç ve lastik mermi kullandıklarını, göstericilerin ise taşlar ve diğer nesnelerle karşılık verdiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Aun’un damadına tepki

Bu arada göstericilere katılmak için Şehitler Meydanı’na gelen Cumhurbaşkanı Mişel Aun’un damadı ve Milletvekili Şamil Rukız, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

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Rukız, istifa konusunu yarın bir grup milletvekiliyle birlikte değerlendireceğini söylese de kendisinin korumaları ile göstericiler arasında bir arbede yaşamasının önüne geçemedi.

Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından dün başkentte toplanan binlerce vatandaş, kentte deprem etkisi yaratarak 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan sorumlu tuttukları devlet yetkililerini protesto etmişti.

Parlamento binasına yürümek isteyen ve bazı bakanlık binalarını basan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gece geç saatlere kadar süren olaylarda güvenlik güçlerinde görevli bir kişi öldü, 70’i güvenlik görevlisi 238 kişi yaralandı ve 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Beyrut Limanı’ndaki patlama

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut’u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158’e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.