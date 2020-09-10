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Yaramazlara biraz batar!

Beyrut Limanı’ndaki hangarda büyük yangın

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye yönlendirildi.

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Beyrut Limanı’nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hala kayıp olan kişilerin cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor.

Beyrut Limanı’ndaki patlama

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya altı yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

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Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve kayıplarrın olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos’ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos’ta Mustafa Edib’e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı’ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

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