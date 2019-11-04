Beypazarı Ziraat Odası başkanı: Ispanak tarlalarına pıtırak otu karışmış

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ’da zehirlenmelere yol açan ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, “Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda ‘pıtırak’ denen ‘şeytan elması’ otu karışma ihtimali var, ancak başka bölgelerde sorunumuz yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü analizlerde zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğunun ortaya çıktığını açıklamıştı.

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Türkiye’de üretilen ıspanağın yüzde 15’inin karşılandığı Ankara’nın Bepazarı ilçesinde incelemelerde bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Ateş, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından ot bulunan tarlalara gitti.

Ateş şöyle konuştu: “Ispanak ekilen tarla 6 dekar, yabancı otların karıştığı alan yaklaşık 100 metrekaredir. Toplamda 15 ton ürün çıkar, 150-200 kilonun içine karışmış. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Yaklaşık 50 yıldır ıspanak üretiyoruz. Yılda 40 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Bahsedilen ot ıspanakla biraz benzer ama toplu olduğu zaman ayırt edilebilir. Tek başına ıspanağa benziyor. Bizim burada halk arasında ‘pıtırak’ dediğimiz bir ot. Bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu olaydan sonra dikkat ettik. Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz. Gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir. Büyük bir ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tük ıspanağın içinde çıkmış, işçiler karıştırmış olabilir. Nasıl denk geldi bilmiyoruz.”