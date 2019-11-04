Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beypazarı Ziraat Odası başkanı: Ispanak tarlalarına pıtırak otu karışmış

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ’da zehirlenmelere yol açan ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, “Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda ‘pıtırak’ denen ‘şeytan elması’ otu karışma ihtimali var, ancak başka bölgelerde sorunumuz yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü analizlerde zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğunun ortaya çıktığını açıklamıştı.

Reklam

Türkiye’de üretilen ıspanağın yüzde 15’inin karşılandığı Ankara’nın Bepazarı ilçesinde incelemelerde bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Ateş, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından ot bulunan tarlalara gitti.

Ateş şöyle konuştu: “Ispanak ekilen tarla 6 dekar, yabancı otların karıştığı alan yaklaşık 100 metrekaredir. Toplamda 15 ton ürün çıkar, 150-200 kilonun içine karışmış. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Yaklaşık 50 yıldır ıspanak üretiyoruz. Yılda 40 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Bahsedilen ot ıspanakla biraz benzer ama toplu olduğu zaman ayırt edilebilir. Tek başına ıspanağa benziyor. Bizim burada halk arasında ‘pıtırak’ dediğimiz bir ot. Bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu olaydan sonra dikkat ettik. Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz. Gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir. Büyük bir ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tük ıspanağın içinde çıkmış, işçiler karıştırmış olabilir. Nasıl denk geldi bilmiyoruz.”

İstanbul’dan sonra Tekirdağ’dan da ıspanak zehirlenmesi haberi geldi: 40 kişi hastanelik

Tarım müdürlüğü: Zehirlenme ıspanaktan değil yabancı ottan

İstanbul’da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor

İstanbul’da 44 kişi ‘ıspanak zehirlenmesi’nden hastaneye başvurdu, 19’u tedavi altına alındı

SON HABERLER

Derimod’un sahiplerinin miras davasında son sözü Yargıtay söyleyecek

Beş yıl önce vefat eden deri sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Yelmen’in vefatı öncesi el değiştiren çok sayıda değerli gayrimenkul ve şirket hissesi için yeğenleri birbirine düştü. Mirasçılardan birinin başvurusu üzerine açılan davada, istinaf mahkemesi tapu devirlerinin hileli olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Yargıtay kararı bozdu, istinaf direndi. Son söz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun.

Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a 10 yıla kadar hapis, Mehmet Altan’a beraat istedi

Savcı, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın ‘örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar, diğer sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ise ‘örgüt üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı Mehmet Altan’ın ise beraati yönünde görüş bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...