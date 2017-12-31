Beyoğlu’nun simgesi: Doğan Apartmanı’nın yanındaki inşaata yargı freni 

RIFAT DOĞAN

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Beyoğlu’nda 1800’lerin sonunda inşa edilen ve Şener Şen’in başrolünde oynadığı Eşkıya ve Muhsin Bey gibi filmlere ev sahipliği yapan tescilli Doğan Apartmanı’nın yan parselinde yapılmak istenen inşaata yargı şimdilik izin vermedi.

TKP yöneticilerinden Rasih Nuri İleri’nin yıllarca yaşadığı, birçok sanatçıya ev sahipliği yapan Beyoğlu’nun en ihtişamlı binalarından Doğan Apartmanı sakinleri son zamanlarda bir tedirginlik içinde.

Tedirginliğin nedeni ise tarihi tescilli binanın yanında bulunan 145 ada, 58 parselde yapılmak istenen inşaat. Bir inşaat firması tarafından yapılmak istenen projeye Koruma Kurulu’ndan onayı çıktı. Beyoğlu Belediyesi de onay kapsamında inşaat ruhsatı verdi. İnşaatın yapılması halinde binanın yan tarafı kapanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi’nin kararlarına karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açan apartman sakinleri ‘korunması gerekli sivil mimari’ örneği olarak tescillenen Doğan Apartmanı’nın yan tarafında başlanmak istenen projenin apartmana telafisi imkansız zarar verebileceğini ve açıkça ‘hukuka aykırı olduğunu’ belirterek idari işlemlerin iptalini talep etti.

Dava dilekçesinde projeye dayanak oluşturan Beyoğlu İmar Planları’nın da yargı tarafından iptal edildiği, bu nedenle dayanaktan yoksun kalan inşaatın idari işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Planlar iptal edildi proje dayanaksız kaldı

İstanbul 12. İdare Mahkemesi de davacıları haklı bularak, 2009’da onaylanan Beyoğlu nazım imar planı ile 2010 yılında onaylanan Beyoğlu Koruma Planı’nın İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve yürürlükten kalktığını belirterek “Artık geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının yürürlüğe girdiğinden bahsedilemeyeceğinden, dayanaksız hale gelen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dedi.

İlk kararından davalı idarelerin cevaplarını alıncaya kadar geçici yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, davalı idarelerin yaptığı itirazları reddederek; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde davaya konu taşınmaz ve etrafında bulunan tescilli yapılar yönünden telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasının devamına karar verdi.

Karara ilişkin Diken’e konuşan Gülcan Kartal Bağat “Dava konusu işleme dayanılarak yapılacak inşaat, Doğan Apartmanı’nın özgün pencerelere sahip nitelikli bir cephesini kapatacak” dedi.

Apartman bu yargı kararıyla nefes aldı

Avukat Bağat sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Doğan Apartmanı’na komşu parseldeki yapılaşmaya izin veren kararını; iptal edilen Beyoğlu plan davasından önce aldığından, zorunlu olarak İdare Mahkemesinde dava yoluna başvurduk. Mahkemeden iptal edilen plan kararına uymasını ve uluslararası ölçekte mimari açıdan ve kent hukuku perspektifiyle ‘’koruma‘’kavramını değerlendirerek yapılaşmaya izin veren idari işlemin iptalini istedik. İstanbul 12.İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebimizi tedbir niteliğinde önce geçici sonra da devam etmesine yönelik olarak kabul etmesi Doğan Apartmanı’na şimdilik bir nefes aldırdı.”