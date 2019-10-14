Beyoğlu’ndaki patlamaya EYP neden olmuş

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamaya, el yapımı patlayıcının neden olduğu açıklandı.

Fotoğraflar: DHA

Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak’ta dün saat 23.30 sıralarında büyük bir gürültü duyuldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, sesin duyulduğu binanın önünde inceleme yaptı.

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Yazılı açıklama yayınlayan kaymakamlık, incelemede koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış bir pet şişe bulunduğunu aktardı.

Açıklamada şöyle dendi: “El yapımı patlayıcının, parça tesiri yapacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Olayın faillerinin bulunmasıyla ilgili tahkikat devam etmektedir.”