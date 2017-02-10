Beyoğlu’ndaki Kırmızı Kedi Yayınevi’ne saldırı: Sabahattin Önkibar akıllı olsun

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Kırmızı Kedi Yayınevi’ne gelen kar maskeli iki kişi “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak binanın camlarını kırdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başvurusuyla Önkibar’ın “Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” kitabı hakkında toplatma kararı verilmişti.

Odatv’nin haberine göre, 16.50 sularında gerçekleşen saldırıda kar maskeli iki kişi yayınevinin camlarını kırıp “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçtı.

‘Yaptıklarına pişman olacaklar’

Olayın ardından çağrılan polis ekiplerinin 45 dakika sonra geldiği belirtildi.

Yayınevinin sahibi Haluk Hepkon, ilk açıklamasında şöyle dedi: “İki tane tetikçi tutmuşlar. Böyle şeylere pabuç bırakacak insanlar değiliz. Mustafa Kemal’in dediği gibi ‘Geldikleri gibi giderler’. Bu tür saldırılarla tavrını değiştirecek, geri adım atacak bir yayınevi değiliz. Bunları yapanlar yaptıklarına pişman olacaklar.”