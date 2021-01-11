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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’ndaki bir evde battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

İstanbul’un Beyoğlu ilçeesindeki bir evde battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu. 

Fotoğraf: DHA

Bülbül Mahallesi Gölbaşı Sokak’taki üç katlı binadaki daireden koku gelmesi üzerine çevre sakinleri polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdiği evin salon bölümündeki koltukta battaniyeye sarılı bir kadın cesedi ile karşılaştı.

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10 gün önce öldüğü düşünülen kadının Fas uyruklu olduğu belirtildi.

Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevre sakinlerinden Volkan Güngör şunları söyledi: “Bu arkadaşımız yaklaşık bir hafta 10 gün önce içeride görüldü sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine polisleri çağırdık. Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik işte kadının cesedi içeride adam ortalarda yok.”

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