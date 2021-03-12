Beyoğlu’nda trans kadının yüzüne kezzap atan kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 17 yaşındaki trans kadının yüzüne kezzap atan kişi Karabük’te gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Beyoğlu’nda ‘yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu’ Emre Bozkurt, Suriyeli sığınmacı bir trans kadına kezzapla saldırmış; trans kadın ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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AA’nın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart’ta Kuloğlu Mahallesi’nde gerçekleşen olaya ilişkin çalışma başlattı.

‘Kasten yaralama’ suçuyla ilgili yapılan çalışmada, bahse konu olayı gerçekleştiren kişinin Emre Bozkurt olduğu tespit edildi.

Olaydan sonra Karabük’e otobüs bileti aldığı belirlenen Bozkurt, Hamzalar Mahallesi’ndeki bir adreste polis ve ilçe jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.