Beyoğlu’nda ‘silahlı’ tartışma: İki yaralı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla ateş edildi. Taraflardan biri silahını çıkartarak önce tartıştığı kişiyi vururken, bir kurşun da sokaktaki yaşlı bir adamı yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Olay Bademlik Mahallesi, Talip Paşa Sokağı üzerinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki kişi, karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanında bulundurduğu silahını çıkararak karşı tarafa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri karşı tarafın omzuna isabet etti. Bir diğer kurşun ise olayla alakası olmayıp o sırada pazardan evine dönen yaşlı bir erkeğe isabet etti.

Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine sokakta büyük panik yaşanırken olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavganın tarafı olan yaralı ile yoldan geçerken vurulan Mustafa A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı.