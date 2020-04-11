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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda polise silahlı saldırı: İki yaralı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada iki polis yaralanırken saldırgan vurularak yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna  girmek istedi. O sırada olay yerine polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Kimliği henüz belli olmayan kişi  kargaşada polisin silahını alarak sağa sola ve polislere ateş etmeye başladı.

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Açılan ateş sonucu iki polis yaralandı. Takviye gelen polis ekipleri kısa süre saldırgan ile çatıştıktan sonra  saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi. 

Silahlı çatışmadan sonra olay yerine  çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yerine özel harekat  polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.

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