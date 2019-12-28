Beyoğlu’nda ölü bulunan Le Mesurier’in eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Online sanat platformu ‘artsy.net’, 2019 yılının en iyi kamusal sanat yerleştirmeleri listesini yayınladı. Eserler, yaratıcı mesleklerden insanları kamusal üretimler için bir araya getiren Sokak Sanatı Projeleri’nin (UAP) küratör komitesi tarafından seçildi. Liste yayınlanırken bir de komiteden küratörlerin eserlerle ilgili notları paylaşıldı.