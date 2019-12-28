Beyoğlu’nda ölü bulunan Le Mesurier’in eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

İstanbul’da sokakta ölü bulunan ‘Mayday Rescue’ adlı grubun kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber’in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.
Le Mesurier, kasım ayında Beyoğlu ilçesinde eşiyle yaşadığı evinin yakınlarında ölü bulunmuştu. Vücudunda yüksekten düştüğüne dair bulgu tespit edilen Le Mesurier’in eşi iki kez sorgulanmıştı. Mahkeme, kadına Türkiye’den çıkış yasağı getirmişti.
Winber’in avukatları, James Le Musurier’in defnedilmesi için kadının Britanya’ya gitmesi gerektiğini belirterek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.
Mahkeme, avukatların talebini kabul ederek Winber’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Karar üzerine kadın Britanya’nın başkenti Londra’ya gitti.