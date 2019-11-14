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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda ölü bulunan Le Mesurier’in eşine yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul’da bir sokakta ölü bulunan ‘Mayday Rescue’ adlı grubun kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber’e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Le Mesurier, 10 Kasım gecesi Beyoğlu ilçesisindeki evinin yakınlarında ölü bulunmuştu. Le Mesurier’in tam ölüm nedeni henüz belirlenmemişken, eşi de iki kez sorgulanmıştı.

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Chirsitan Winber’e polis sorgusunda evde bulunup incelemeye alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonları dahil yedi elektronik eşya soruldu. Winber, eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu söyledi. Le Mesurier’in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları da inceleniyor. DHA, polisin olayı intihar olarak değerlendirdiğini yazdı.

İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber’e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı hizmetçinin de ifadesi alındı. Merih isimli kişinin ölüme dair bir şey bilmediğini söylediği öğrenildi.

‘Mayday Rescue’ adlı grup, Suriyeli muhalif yardım kuruluşu ‘Beyaz Miğferler’ üyelerini eğitmişti.

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Erdoğan-Trump görüşmesi: Senatör Graham de toplantıda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donal Trump arasında bu akşam Beyaz Saray’da yapılacak görüşmelerde, Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Türkiye karşı pozisyonunu değiştiren Senatör Lindsey Graham’ın da toplantılara katılacağı bildirildi.

Görüşme başladı; Trump: Erdoğan ile çok iyi dostuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’daki görüşme, başladı. Trump ile Erdoğan, Oval Ofis’in yanındaki kabul salonunda basının önünde ilk açıklamalarını yaptı. ‘Erdoğan ile çok iyi dost olduklarını’ vurgulayan Trump, S-400 ve F-35 konusunu da görüşeceklerini söylerken, IŞİD’liler konusunu ise ‘Kürtlerin izlediğini’ vurguladı. Erdoğan ise çok kısa konuşarak, açıklamaları basın toplantısına bıraktı.

ABD’li senatörlerden Erdoğan’a: Türkiye’nin Rusya yanında olmasını istemiyoruz

ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oval ofisteki salonda, Lindsey Graham başta olmak üzere ABD Kongresi’nden senatörlerle bir araya geldi. Türkiye’nin Rusya ile birlikte hareket etmemesini, Erdoğan’a bizzat ileten senatörler, IŞİD’e karşı savaşta müttefikleri olan Kürtlere karşı tutumun da değişmesini, bu şekilde daha çok ticaret yapma imkanının bulunacağını ifade ederek, istedi.

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