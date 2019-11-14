Beyoğlu’nda ölü bulunan Le Mesurier’in eşine yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul’da bir sokakta ölü bulunan ‘Mayday Rescue’ adlı grubun kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber’e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Le Mesurier, 10 Kasım gecesi Beyoğlu ilçesisindeki evinin yakınlarında ölü bulunmuştu. Le Mesurier’in tam ölüm nedeni henüz belirlenmemişken, eşi de iki kez sorgulanmıştı.

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Chirsitan Winber’e polis sorgusunda evde bulunup incelemeye alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonları dahil yedi elektronik eşya soruldu. Winber, eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu söyledi. Le Mesurier’in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları da inceleniyor. DHA, polisin olayı intihar olarak değerlendirdiğini yazdı.

İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber’e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı hizmetçinin de ifadesi alındı. Merih isimli kişinin ölüme dair bir şey bilmediğini söylediği öğrenildi.

‘Mayday Rescue’ adlı grup, Suriyeli muhalif yardım kuruluşu ‘Beyaz Miğferler’ üyelerini eğitmişti.