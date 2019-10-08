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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda öldürülen İTÜ’lü mühendis Halit Ayar’ın ailesi olay yerine gitti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İTÜ mezunu mühendis Halit Ayar’ın ailesi bugün cinayetin işlendiği yere gitti.

Fotoğraf: DHA

Ayar ve arkadaşları, 7 Eylül’de Tünel tramvay durağında iki kişinin saldırısına uğramıştı. Ayar hayatını kaybederken, saldırganlar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklanmıştı. İki saldırganın da açık cezaevinden izinli çıktığı belirlenmişti.

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Baba Mehmet ve Anne Hanife Ayar, oğullarının ölümünün birinci ayında cinayetin işlendiği yerdeydi. Aileye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç eşlik etti. Cinayeti unutturmak istemeyen acılı aile Tünel Durağı’nda çocuklarını andı.

Mehmet Ayar, “Olay yerine geldik. Acılarımız tekrar tazelendi. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı. Başka gençler gitmesin” dedi. Hanife Ayar ise, “Acımız gün geçtikçe katlanıyor. Olayın yaşandığı yere baktığımız zaman böyle bir ortamda nasıl bu olay olur? Benim aklım almıyor” diye konuştu.

İmamoğlu’nun sarılarak teselli ettiği Ayar’ın kız kardeşi Melike Ayar ise açıklama yapmak istemedi.

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Adı, hayatını kaybettiği durakta yaşayacak

İmamoğlu, Halit Ayar’ın öldürüldüğü noktaya yakın olan Şişhane’deki durağa adının verilmesi yönünde talimat verdi. İmamoğlu, “Simgesel bir çalışmayla Halit’in ismini buraya verelim. Gençlere bir mesaj içeriği olsun. Üniversite ile birlikte yaparsak çok iyi olur” dedi.

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