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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda, küçük çocukları taciz ettiği iddiasıyla linç girişimi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi. Polisin olay yerine gitmesiyle durum kontrol altına alındı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

İddiaya göre bu kişi, pazartesi akşamı saat 17:30’da Tarlabaşı’nda iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Akşam saatlerinde toplanan mahalle sakinleri onun oturduğu binanın dış kapı camını taşla kırarak içeri girdi.

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Darp edilerek evden çıkarılan adamı dışarıdaki öfkeli kalabalık tekme, tokat ve sopayla linç etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis olay yerine giderek durumu kontrol altına aldı.

Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir mahalle sakini şöyle konuştu: “İçip içip buradaki çoluk çocuğu taciz ediyor. Çocuğu taciz ederken halk tarafından yakalandı. Dövdüler, linç etmek istediler, polis aldı götürdü. Herkes Tarlabaşı’nı kötü biliyor. Ben 1989’dan beri buradayım. Burada böyle bir kötülük görmedim. Herkesin çoluk çocuğu var. Bu kişi iki çocuğa saldırıyor, bir çocukta darbe var. Çocuğu tutup, içeriye çekmek istiyor. Halk buna izin vermiyor. Yakalayıp vuruyor. Taciz olayı sabah olmuş.”

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