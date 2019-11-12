Beyoğlu’nda kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Dolapdere mahallesinde vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu turist kadın kendisinden para isteyen Filistinli kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan eline geçirdiği inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.



Olay Kurtuluş Deresi caddesi üzerinde bulunan vize başvuru merkezinin önünde saat 10.15 sıralarında meydana geldi.

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Ailesi ile Kanada’ya gitmek için vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu Şermine Berloui (32) annesi ve bir yakını işlemler için vize başvuru merkezine girince dışarıda beklemeye başladı. Turist kadının yanına yaklaşan bir erkek, para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince, saldırgan eline geçirdiği inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun dört-beş yerine sapladı.

Çevredekiler yakaladı

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri saldırganı kelepçe takarak gözaltına aldı.

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Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri kadına olay yerinde ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşların yakalayıp döverek etkisiz hale getirdiği saldırgan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen ve bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen Filistinli Nasına Sudqı (30) tedavi altına alındı.