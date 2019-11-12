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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı: İşletme sahibi ağır yaralandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hastaneye kaldırıldı.

Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan kahvehanede saat 15:30 sıralarında yaşanan saldırıda ismi henüz bilinmeyen bir şüpheli kahvehane sahibine ateş açarak, yaraladı.

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Fotoğraflar: DHA

Saldırgan kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kahvehane sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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