Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı: İşletme sahibi ağır yaralandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hastaneye kaldırıldı.
Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan kahvehanede saat 15:30 sıralarında yaşanan saldırıda ismi henüz bilinmeyen bir şüpheli kahvehane sahibine ateş açarak, yaraladı.
Saldırgan kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kahvehane sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.