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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda iki gün arayla ikinci bina çöktü

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde iki gün arayla iki metruk bina çöktü.

Fotoğraflar: DHA

Ajansların aktardığına göre bugün saat 10:00 sıralarında Asmalı Mescit Caddesi’nde tadilat halindeki binada çökme meydana geldi.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Yaralanan olmadı. Olay yerinde inceleme yapıldı.

Çökmenin nedeni bilinmezken, binanın yanındaki iki bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Firuzağa Mahallesi’nde çöken bina…

Yine Beyoğlu’ndaki Firuzağa Mahallesi’nde 7 Ocak’ta iki katli binanın üst katındaki duvar yola çökmüştü.

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