Beyoğlu’nda ‘değnekçilik’ yaptığı öne sürülen dört kişi yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, ‘değnekçilik‘ yaptığı öne sürülen dört şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Gümüşsuyu mahallesi, Kemankeş Karamustafa mahallesi ve Müeyyedzade mahallelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ramazan N, Mehmet Şerif Y, İsmet D. ve Anıl Y’yi yakaladı.

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Şüphelilerin üstünde 21 kontak anahtarı ve iki yelek bulundu. Gözaltına alınan İsmet D.’nin Trafik Kanunu’na muhalefet, gasp ve kasten yaralama gibi suçlardan 10 kaydı olduğu belirtildi.

‘Korsan otoparkçılık’ suçundan işlem yapılan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



