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Beyoğlu’nda da Koruma Kurulu ‘devre dışı’: Projeleri belediye onaylayacak


 

İstanbul’un turistik ilçesi Beyoğlu’nda Koruma Kurulu devre dışı bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre bundan böyle tescilsiz yapılarla ilgili tüm projeler ilçe belediyesi tarafından onaylanacak, tescilli kültür varlığının bulunduğu parseller dışında kalan alanlara Koruma Kurulu bakmayacak.

İstiklal Caddesi, Cihangir, Galata, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe gibi tescilli yapılara komşu binalardaki her türlü inşaat ve fiziki müdahaleyi artık ilçe belediyesi yürütecek.

Böylece Fatih’te olduğu gibi Beyoğlu’nda da tescilli parsellere komşu tescilsiz yapılarla ilgili plan değişikliklere Koruma Kurulu yerine belediye bünyesinde oluşturulan Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) bakacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen yıl sonu aldığı kararla Fatih’te tescilli yapılara komşu parsellerdeki yapılar ve tescilsiz yapılara ilişkin değişikliklerin onayını Koruma Kurulu’ndan belediyelere devretmişti.

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