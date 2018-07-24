Beyoğlu’nda çöken binanın sahibi: Bana ‘Profesöre danıştık, sıkıntı olmaz’ dediler

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce semtinde çöken binanın sahibi Emin Ertürk, yıkıma sebep olan yan taraftaki inşaattan sorumlu kişilerin kendisine “Bizim bir danışman profesörümüz var. Bunlar sıkıntı değil. Emniyet için bir sıkıntı oluşturmaz” dediğini söyledi.

Dört katlı bir bina, bitişiğindeki futbolcu Arda Turan’a ait otel inşaatının temel kazısı nedeniyle zemininin kayması sonucu çökmüştü. Çökme riski fark edilerek bina boşaltılınca can kaybı yaşanmamıştı.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çöken binanın sakinleriyle aynı cadde üzerindeki bir otelde toplantı düzenledi.

‘Ölçüyoruz, bir hareket yok’ dediler

Toplantı sonrası açıklama yapan çöken binanın sahibi Ertürk şöyle konuştu: “Yan tarafta bir inşaat başladı. Arda Turan’ın otel inşaatı. Arkadaşlar başladığında ‘Hayırlı uğurlu olsun’ dedim. Gerçekten de sevinirim ama başından beri de mühendis arkadaşımızla görüşüyoruz. Bu otel de dahil yapılan inşaatın her şeyini bilirim. Arkadaşımıza da söyledim. Buradaki kaya yapısı yana doğrudur. Arka taraftan kaymaz, yandan kayar. Arkadaşımız ‘Evet, doğru söylüyorsunuz’ dedi. Süreci takip ederken bazı emareler oluşmaya başladığında söyledim. Onlar da geldiler. Ölçtüler, biçtiler. ‘Ölçüyoruz, bir hareket yok. Binada bir değişiklik yok’ cevapları vardı. İçerde fiili olarak gözle görülür emareler olduğunu arkadaşımız da gördü, kabul etti ama, ‘Bizim bir danışman profesörümüz var. Bunlar sıkıntı değil. Emniyet için bir sıkıntı oluşturmaz’ dedi. Bu profesör arkadaş bana ‘Olmaz’ diye bir yazı versin diye bir talepte bulundum ama o yazı bana gelmedi. Bu durumu biz, müteahhit arkadaşlarımız, başkanımız bir şekilde çözeceğimizi düşünüyorum. Can kaybı olmadığı sürece mağduriyetleri bir şekilde hallederiz.”

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Demircan: Sıkıntı içinde iki bina daha var

Başkan Demircan ise bölgede dokuz binanın risk altında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hepimizin gözü önünde cereyan eden olayın teknik raporu çıktıkça sizle paylaşacağız. Bugün doğrudan ilgilendiğimiz üç, dolaylı olarak ilgilendiğimiz altı bina daha var. Toplamda dokuz binayı tehdit altında gördük. Malum birisi çöktü. Yedi tane bağımsız vardı. Yedi tane bağımsız yapıda da kiracı ve ev sahiplerini çevredeki otellere yerleştirdik. Peşinden sıkıntı içinde iki bina daha vardı. Orada da 22 aile vardı. Onları da otellerde konaklatıyoruz. Toplam üç binadaki 29 aileyi bugün yarın otellerde konuk ediyoruz. Önümüzdeki günlerde teknik raporları gözlemleyip ona göre diğer binalara ne yapacağımızı ona göre belirleyeceğiz. Onun dışında tedbiren altı binayı da boşaltmıştık. Gün içinde onun de ne olacağını hep birlikte karar vereceğiz. Dokuz bina risk altında, diğer altı binayı da gözlemliyoruz.”