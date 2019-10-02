Beyoğlu’nda bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edildi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak’ta bir bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edildi.
Binadan sokağa beton parçaları dökülmeye başladı. Ekipler sokağı kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak’ta bir bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edildi.
Binadan sokağa beton parçaları dökülmeye başladı. Ekipler sokağı kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.
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