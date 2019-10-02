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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edildi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak’ta bir bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Binadan sokağa beton parçaları dökülmeye başladı. Ekipler sokağı kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

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