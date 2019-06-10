Beyoğlu’nda balkon çöktü: Üçü çocuk beş kişi yaralandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa mahallesindeki üç katlı bir binada bulunan bir evin balkonunun çökmesi sonucunda üçü çocuk beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kuzey Sokak’taki bir apartmanın ikinci katındaki evlerinde oturan baba ve üç çocuğu saat 03.00’te neye uğradıklarını anlamadan balkon çöktü ve dördü de yere çakıldı. Balkonun neden çöktüğü henüz belirlenemedi. Balkonun çökmesi sonucunda baba, çocukları ve onlara yardım etmeye çalışan bir mahalleli yaralandı.

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Gürültüyle sokaya fırlayan mahallelinin haber vermesi sonucunda olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı.

Görgü şahidi Hamit Taşar, “Ses, duyunca ve polis ile ambulansları görünce geldik. Balkon çökmüş. Bir tanesinin durumu ağırdı” diyerek yaşananları anlattı.