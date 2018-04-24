Beyoğlu’nda 24 Nisan anması: Yüzleşme için çabalamak Dink’e borcumuz

İstanbul’da bir grup 1915’te hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.

24 Nisan Anma Platformu üyeleri, Beyoğlu’daki Tünel Meydanı’nda saat 19.15’te bir araya geldi. Grup burada, hayatını kaybedenler için mum yakarak karanfil bıraktı.

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Grubun basın açıklaması siyasetçi Ufuk Uras ve Yıldız Önen tarafından okundu.

Açıklama şöyle dendi: “Sorun; 1915’den günümüze ara ara gelişse de, başını şöyle bir kaldırıp görünür olsa da demokrasinin kılıcı toplumu oluşturan her bir bireyin özgürlüklerinin diğer tüm bireyler tarafından saygıyla karşılandığı kurumsallaşmış bir düzeye ulaşamamasıdır. 1915’le yüzleşme, bu yüzleşmenin gereklerinin yerine getirilmesine, demokrasinin özünün kalıcı bir norm haline gelmesine de yardımcı olacaktır. Bu yüzleşmenin gerçekleşmesi için çabalamak Hrant Dink’e olan borcumuzdur, Sevag Balıkçı’ya olan borcumuzdur, Marisa Küçük’e olan borcumuzdur.”

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Anmaya öldürülen gazeteci Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, 2011’de askerdeyken arkadaşının kurşunuyla hayatını kaybeden er Sevag Şahin Balıkçı’nın annesi Ani Balıkçı ve babası Garabet Balıkçı katıldı.