Beyoğlu’da tarihi binanın duvarı çöktü: Üç işçi yaralandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, en üst katının yıkım çalışması yapılan tarihi binanın duvarı işçilerin üstüne çöktü. Üç işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Dün akşamüstü, Beyoğlu Dünya Sağlık Sokak’ta bulunan ve ikinci derece tarihi eser sayılan Mustafa Bey Apartmanı’nın en üst katında, tehlike nedeniyle yıkım çalışması yapan işçiler dinlenmek için mola verdi. Altı katlı binanın ikinci katında dinlenen işçilerin üstüne yıkım yapılan noktadan duvar çöktü.

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Gürültü ve bağrışmaları duyan çevredekiler, yaralıların yardımına koştu. Sağlık ekipleri başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Beş yıl önce de bu apartmana fotoğraf çekimi yapmak için giren 20 yaşındaki Polonyalı üniversite öğrencisi Jakub Protr Kulwicki, balkonun demir korkuluğunun kopması sonucu bina boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti.