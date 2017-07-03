Mali sıkıntılar nedeniyle kapanacağını duyuran ancak kamuoyunun da desteğiyle bir süre daha devam etme kararı alan Beyoğlu Sineması’nı ayakta tutması hedeflenen kart projesi hayata geçirildi.

2013 yılında da benzer sebeplerle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyoğlu Sineması, bağımsız film dağıtıcısı M3 Film’in Kariyo ve Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Başka Sinema’ platformunun desteğiyle varlığını sürdürmeye devam etmişti.

Ancak mali sıkıntıları aşamadığını ifade eden sinema bugün 30 Haziran’da kapanacağını duyurmuştu.

Sinema yazarı Cem Altınsaray’ın girişimleriyle sinemayı borçlarından kurtarmak üzere bir finansal destek kampanyası başlatılmıştı. Altınsaray’ın sinema yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonucunda, kapanma sürecinin şimdilik durdurulduğu açıklanmıştı.

Üç farklı kart seçeneği

Evrensel’de yer alan habere göre kısa süre önce gündeme gelen kart projesi ‘Beyoğlu Sineması Kartı’ adıyla hayata geçirildi.

Bir toplantıyla tanıtılan kart, hem Beyoğlu Sineması gişelerinden hem de internet üzerinedan satın alınabilecek. Böylece sinemanın sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda 100 liralık öğrencilere özel kartla yılda 10 film, 250 liralık kartla yıllık 15 film, 500 liralık kartla yıllık 30 film izlenebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan sinema yöneticilerinden Baha Serter, “Cem Altınsaray bir hareket başlattı. Görüşmelerimiz oldu. O sırada Utku Ögetürk ile tanıştık. Sizlerle birlikte bu sinema açık kalacak. Sizlerin ilgisiyle sinemanın devam etmesiyle eski kurucular olarak şirketi Utku Ögetürk’e ve Cem Altınsaray’a devredeceğiz” dedi.