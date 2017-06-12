Beyoğlu Sineması mali sıkıntılar nedeniyle kapanıyor: Çabaladık, olmadı

Beyoğlu’ndaki bağımsız sinema salonları birer birer yok olurken, İstiklal Caddesi’nin tarihi sinema salonlarından Beyoğlu Sineması da mali sıkıntılar nedeniyle kapanacağını duyurdu.

2013 yılında da benzer sebeplerle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyoğlu Sineması, bağımsız film dağıtıcısı M3 Film’in Kariyo ve Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Başka Sinema’ platformunun desteğiyle varlığını sürdürmeye devam etmişti.

Ancak mali sıkıntıları aşamadığını ifade eden Beyoğlu sineması, internet hesabından 30 Haziran’da kapanacağını duyurdu.

“Uzun zamandır; tekelleşen dağıtım ve gösterim zincirleri arasında, bağımsız kalarak ayakta durmaya çalıştık” diye başlayan açıklamada şöyle dendi: “Sabit giderlerimizi karşılayamaz hale geldiğimiz dönemde, değişen sinema teknolojisini kurmamız mümkün olmadığından Beyoğlu Sineması 2013 yılında kapanıyordu. Başka Sinema, destek oldu ve fedakarlık yaptı. Bugünlere geldik. Ama hala sabit giderlerimizi karşılayamıyoruz. Sponsor aradık, bulamadık. Giderleri düşürmeye çalıştık, olmadı. Bu koşullarda, 1989’dan beri Beyoğlu Sineması ile bir renk katma çabamızı sürdürmek imkansız hale geldi. 30 Haziran’da Beyoğlu Sineması kapanıyor. Kabullenmemizin mümkün olmadığı, tek renkliliğe gidişten kurtulmanın yolunu bulanlar da olacaktır, umarız.”

Geçtiğimiz yıllarda İnci Sineması, Majik Sineması, Alkazar Sineması ve Rüya sineması gibi Beyoğlu’nda birçok bağımsız sinema salonu ya mali sıkıntılara yenik düşmüş ya da kentsel dönüşüm projelerine ‘kurban’ edilmişti.