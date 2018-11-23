Beyoğlu belediye başkanı ‘masa sandalye yasağı’nı savundu: Çok abartıldı

Demircan, esnafın zaman zaman kendisine kızdığını ama bu ‘değişim riskini birisinin alması gerektiğini’ söyledi.

‘Masa-sandalye yasağı’ ile ilgili de konuşan Demircen, “Bitince onlar da mutlu oldu. Bazen, ‘Başkanım bize rağmen yapılması gerekeni yapıyorsunuz, devam edin’ diyorlar. Mesela masa-sandalye meselesi. Çok konuşuldu, abartıldı. Oysa biz caddeleri düzene sokmak istedik. Binaların üstü doldu, insanlar daha çok geldi” dedi.

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Demircan, farklı kültürleri yaşatması açısından ‘Kudüs’e’ benzettiği Beyoğlu’nun demografisine dair ise, 2004’te sokakta sadece gençlerin olduğunu, bugün ise yürüyenlerin yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunu ve yerli-yabancı turistin Beyoğlu’na geldiğini ifade etti.