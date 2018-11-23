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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu belediye başkanı ‘masa sandalye yasağı’nı savundu: Çok abartıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dükkanların önünde masa-sandalye bulundurma yasağına ilişkin olarak “Çok abartıldı” dedi. Demircan, söz konusu yasak sayesinde binaların üst katlarının dolduğunu kaydetti.

Hürriyet’ten İpek Özbey’in haberine göre, Beyoğlu’nda bir dönüşüm yaşandığını ve herkesin Beyoğlu’na gittiği söyleyen Demircan, “Geçen gün Kadıköy’de eşimle bir pastaneye gittik. ‘Beyoğlu çok güzel oldu’ dedi biri. Tentelerin ve bina boyalarının düzgünlüğünden bile bahsetti. İnsanların Beyoğlu’nun güzelliğinin farkında olması sanırım ismimi de ön plana çıkarıyor” diye konuştu.

‘Esnaf bize rağmen yapılması gerekeni yapıyorsunuz diyor’

Demircan, esnafın zaman zaman kendisine kızdığını ama bu ‘değişim riskini birisinin alması gerektiğini’ söyledi.

‘Masa-sandalye yasağı’ ile ilgili de konuşan Demircen, “Bitince onlar da mutlu oldu. Bazen, ‘Başkanım bize rağmen yapılması gerekeni yapıyorsunuz, devam edin’ diyorlar. Mesela masa-sandalye meselesi. Çok konuşuldu, abartıldı. Oysa biz caddeleri düzene sokmak istedik. Binaların üstü doldu, insanlar daha çok geldi” dedi.

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Demircan, farklı kültürleri yaşatması açısından ‘Kudüs’e’ benzettiği Beyoğlu’nun demografisine dair ise, 2004’te sokakta sadece gençlerin olduğunu, bugün ise yürüyenlerin yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunu ve yerli-yabancı turistin Beyoğlu’na geldiğini ifade etti.

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