Beyoğlu belediye başkanı ‘masa sandalye yasağı’nı savundu: Çok abartıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dükkanların önünde masa-sandalye bulundurma yasağına ilişkin olarak “Çok abartıldı” dedi. Demircan, söz konusu yasak sayesinde binaların üst katlarının dolduğunu kaydetti.
‘Esnaf bize rağmen yapılması gerekeni yapıyorsunuz diyor’
‘Masa-sandalye yasağı’ ile ilgili de konuşan Demircen, “Bitince onlar da mutlu oldu. Bazen, ‘Başkanım bize rağmen yapılması gerekeni yapıyorsunuz, devam edin’ diyorlar. Mesela masa-sandalye meselesi. Çok konuşuldu, abartıldı. Oysa biz caddeleri düzene sokmak istedik. Binaların üstü doldu, insanlar daha çok geldi” dedi.
Demircan, farklı kültürleri yaşatması açısından ‘Kudüs’e’ benzettiği Beyoğlu’nun demografisine dair ise, 2004’te sokakta sadece gençlerin olduğunu, bugün ise yürüyenlerin yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunu ve yerli-yabancı turistin Beyoğlu’na geldiğini ifade etti.
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