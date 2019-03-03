Beyoğlu Asmalımescit’te yangın: Dört ölü, bir yaralı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde beş katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında dört kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Yangın, sabah saatlerinde Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak’ta bulunan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri üç kişiyi yanan binadan çıkarttı.

İçeriye giren ekipler iki kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Hastaneye kaldırılan üç kişiden ikisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bir kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

