Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beymen, Vakko, Mudo ve Mavi dahil birçok marka, mağazalarını kapatma kararı aldı

‘Corona’ salgını nedeniyle bazı markalar AVM’lerin kapatılmasını beklemeden mağazalarını 19 Mart itibariyle kapatma kararı aldı.

Türkiye’de kahvehanelerden tiyatrolara toplu olarak bulunulan birçok mekan kapatılmışken AVM’lerin hala açık tutulması tartışma konusu. Henüz kapatılan bir AVM yok.

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İstanbul’un gözde AVM’lerinden Kanyon yarından itibaren daha geç (12:00) açılıp daha erken (20:00) kapanacak. Daha önceki açılış saati 10:00, kapanış saati ise 22:00’ydi. Diğer AVM’ler ise nasıl bina içinin ve mağazaların dezenfekte edildiğini anlatmakla meşgul.

Markalar kararı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Mağazalarını kapatan markalardan bazıları şöyle: Beymen, Vakko, Mudo, Yargıcı, Mavi, Boyner, Network, Roman, İpekyol, Twigy, Twist.

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