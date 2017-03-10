Beylikdüzü’nde helikopter düştü: Yedi kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Eczacıbaşı Grubu’na ait bir helikopter bölgedeki TV kulesine çarparak düştü. Yedi kişi hayatını kaybetti.

Helikopter, Büyükçekmece’deki TÜYAP yakınlarına düştü. Kaza mahaline itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi.

Sikorsky S-76 tipi helikopterde ikisi pilot, beşi yolcu toplamda yedi kişi vardı. Helikopterin Atatürk Havalimanı’ndan 11.16’da kalktığı, 11.21’de de düştüğü bildirildi.





Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, şunları kaydetti: “Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden iki kişi ve beş yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi kaptan pilot Alaattin Nacar ve kaptan pilot Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise (Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü) Salim Özen, (şirketin Rusyalı müşterileri) Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan.”

Helikopter şirketin Bilecik’in Bozöyük ilçesindeki tesislerine gidiyordu.

Vali: İnceleme sonucu nedeni belli olacak

Bölgede gerekli incelemenin yapılacağını belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Helikopterin düşüş nedeni henüz belli değil. İnceleme sonunda ortaya çıkacak teknik rapora göre belli olacak” dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da “Ayrıntılar hakkında bilgim yok. Bunlar incelenecek. Kazanın nasıl, neden olduğunu bilmiyoruz. Helikopterde Rusya’daki bir yöneticimiz, dört Rus müşterimiz, iki de pilotumuz vardı. Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapıp Bozöyük’e gidiyorlardı. Helikopter tam donanımlıydı, bakımları yapıldı. Konuklarla daha önce ben görüşmemiştim” diye konuştu.

Bölgedeki kuleye çarpmış

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, helikopterin bölgedeki TV kulesine çarparak düştüğünü açıkladı.

Bakanlık, şu bilgiyi verdi: “Kalkış esnasında hava şartlarının normal olduğu bildirilirken, helikopterde iki pilot, dördü yabancı uyruklu beş yolcu olmak üzere yedi kişinin seyahat ettiği bildirilmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetmiştir.”

Bakanlık uzmanları bölgede araştırma yaptı.

Kazanın ardından D-100 karayolu trafiğe kapatıldı.