Beylikdüzü’nde helikopter düştü: Beş kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopterin düşmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

Helikopter Büyükçekmece’deki TÜYAP yakınlarına düştü. Kaza mahaline itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kazada beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.





Sikorsky S-76 tipi helikopterde ikisi pilot beşi yolcu toplamda yedi kişi vardı. Helikopterin Atatürk Havalimanı’ndan 11.16’da kalktığı, 11.21’de de düştüğü bildirildi.





Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopterin kaptan pilotunun Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi.

Kazada Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen, Aleksander Vanin, Igor Koçergin, Ludmina Çurova ve Elena Badraga hayatını kaybetti.

Helikopter şirketin Bilecik’in Bozöyük ilçesindeki tesislerine gidiyordu.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi

Bölgede gerekli incelemenin yapılacağını belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Helikopterin düşüş nedeni henüz belli değil. İnceleme sonunda ortaya çıkacak teknik rapora göre belli olacak” dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da “Ayrıntılar hakkında bilgim yok. Bunlar incelenecek. Kazanın nasıl, neden olduğunu bilmiyoruz. Helikopterde bir yöneticimiz, dört Rus müşterilerimiz, iki de pilotumuz vardı. Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapıp Bozöyük’e gidiyorlardı. Helikopter tam donanımlıydı, bakımları yapıldı. Konuklarla daha önce ben görüşmemiştim” diye konuştu.

Kazanın ardından D-100 karayolu trafiğe kapatıldı.