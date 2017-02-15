Beykoz’da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek ‘Kuyu’ 10 gün sonra kurtarıldı

Beykoz’da 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek ‘Kuyu’ 10 gün sonra kurtarıldı.

Yaklaşık 30 santimetre çapındaki kuyuya düşen yavru köpeği kurtarmak için 10 gündür çalışmalar yürütülüyordu.

‘Kuyu’ ismi verilen köpeği kurtarmak için ekipleri yeni bir yöntem denedi. Su boruları birleştirilerek içinden geçirilen çelik halatla birlikte yavru köpeği kuyudan sabah saat 05.45 sıralarında kurtardı. ‘Kuyu’nun sondaj kuyusuna düştüğü vatandaşların ihbarı sonrasında fark edilmişti. 10 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu.

‘Kuyu’nun düştüğü yer bir insanın girebileceğinden çok daha dardı, bu nedenle çalışmalar uzun sürdü. Yavru köpeğin kilo alıp sıkışmaması için kurtarma çalışmaları boyunca sadece beslenebileceği kadar mama verildi.