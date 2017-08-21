Beykoz’da hafriyat kamyonuyla çarpışan araç 70 metre sürüklendi, iki kişi hayatını kaybetti

Beykoz-Riva yolunda hafriyat kamyonuyla bir otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre kaza Riva yolundaki Alibahadır mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.
Riva yönüne giden İzzet Aptioğlu’nun kullandığı otomobil, iddiaya göre virajı alamayarak Musa Aksoy kontrolündeki kamyonun sol ön kısmına çarptı.
Çarpma sonrası takla atan oyomonil, 70 metre ilerideki bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada Aptioğlu ile amcasının oğlu Adnan Aptioğlu hayatını kaybetti. Kazada ismin öğrenilemeyen bir kişi de ağır yaralandı.
Olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kamyon sürücüsü Aksoy gözaltına alındı.
Yaralanan kişi Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.