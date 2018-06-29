Beykoz’da film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikası küle döndü

İstanbul’un Beykoz ilçesinde film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikası küle döndü.

Yalıköy’de bulunan fabrikada bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı ve Kavacık’tan çok sayıda itfaiye ekibi gitti. Birçok ilçeden görülebilecek dumanlar ekiplerce müdahale edildi.

Yangının 500 metrekarelik bir alanda etkili olduğu, fabrikadaki ahşap malzemelerin tutuştuğu bildirildi.

Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangın kontrole alındı, soğutma çalışması sürüyor.