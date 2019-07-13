Beykoz’da 553 villa uğruna beş bin ağaç katletmek için izin istendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imara açtığı Beykoz’daki Kuzey ve Güney Kirazlı ormanlarına yapılması planlanan 553 villa için ağaç kesimi yapılmak üzere İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na izin başvurusu yapıldı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik ‘ormanlık’ alanda yapılacak kesim ile beş bine yakın ağacın yok edilececeği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

Sözcü’nün haberine göre, 2018 temmuz ayında başlayan ormana 553 villa projesini hayata geçirmek için 15 Mayıs 2019’da 553 villa projesinin yüklenicisi ZRS İnşaat, İstanbul 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na ‘Ağaçların kesimi, yolların tesviye edilmesi ve zemin etüdü yapılması’ için izin başvurusu yaptı. Başvuru, 12 Temmuz 2019 tarihli kurul toplantısının gündemine alındı. Şu an kuruldan çıkacak karar bekleniyor.

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Kuzey Ormanları Savunması ve çevreciler tarafından protesto edilen proje, Beykoz’da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik Kuzey Kirazlı ve Güney Kirazlı özel ormanlarına 481 milyon lira yatırım bedeliyle 553 adet villa yapılmasını öngörüyor. Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 2018 temmuzunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu yapılması ile gündeme gelmişti. Villaların yapılacağı özel orman alanının, eski CHP’li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ile İBB şirketlerinden KİPTAŞ’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Merter ailesi ve KİPTAŞ’ın, Özyazıcı İnşaat ile arasında ‘Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’ bulunduğu, Özyazıcı İnşaat’ın sahibi Ahmet Özyazıcı’nın, 553 villa projesinin yüklenicisi olan ZRS İnşaat’ın da yönetim kurulu başkanı yardımcısı olduğu anlaşılmıştı. ZRS İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı ise Turkuvaz Medya Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kalyoncu.

553 villanın yapılacağı alan. Fotoğraf: mimarobot.com

Sözcü’nün haberinde, ağaç kesimi için izin istenen alanın özellikleri şöyle: Villa projesi için hazırlanan tanıtım dosyasına göre ormanda belirlenen ‘yapılaşma ön izin sahası’ içerisinde 11 bin 328 adet, bağlantı yolu alanlarında ise 284 adet olmak üzere toplam 11 bin 612 adet ağaç tespit edildi. Analizler sonucunda inşaatın yapılacağı saha içerisinde 4 bin 474 adet ağaç sayıldı. Saha genelinde sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı akasya ağaç türleri bulunuyor.

KOS: Villalar ekolojik dengeyi tehdit ediyor

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), Ocak ayında 553 villa yapılmak istenen alanla ilgili yaptığı basın açıklamasında, söz konusu projenin ekolojik dengeyi tehdit ettiğini belirtmişti.

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Bianet’in haberine göre KOS, 14 Ocak’taki basın açıklamasını ardından İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, kararın durdurulması için dilekçe verdi.

Kuzey Ormanları Savunması’nın 14 Ocak 2019’daki basın açıklaması. Fotoğraf: İstanbul Gerçeği

KOS’un açıklamasında, İstanbul Beykoz’da bulunan Kuzey Kirazlı Ormanı ve Güney Kirazlı Özel Ormanı olarak anılan alanın, 1995 yılında ‘Doğal Sit alanı’ ilan edildiği, 2017 yılında koruma derecesi düşürülen alanda inşaatın önünün açıldığı bilgisi yer aldı.

KOS, söz konusu alanın İstanbul’un doğal ekolojik bütünlük taşıyan koridorunda bulunduğunu ve ‘İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı sınırları içinde yer aldığını’ hatırlatarak, bakanlığın doğal sit bütünlüğü göz ardı ettiği ve parsel bazında yapılan imar planının koruma ilkeleri ile bağdaşmadığını ifade etmişti.

KOS açıklamasında ayrıca söz konusu projenin, Anayasanın ‘Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez’ hükmünü içeren 169’uncu maddesine aykırı olduğunu belirtmişti.