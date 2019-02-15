Beykoz da hayırlara vesile oldu! Bilal Erdoğan’ın vakfına mesire alanı

Beykoz belediyesi, 18 milyon lira masraf yaptığı kiralık mesire alanının kullanım hakkını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimde bulunduğu Okçular Vakfı’na verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üsküdar belediyesinin ilçe sınırlarında bulunan bir taşınmazı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkan vekilliğini yaptığı İlim Yayma Vakfı’na 49 yıl süreyle bedelsiz olarak verdiği üç gün önce ortaya çıkmıştı.

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Bugün de Beykoz belediyesinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiraladığı mesire alanının kullanım hakkını Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde bulunduğu Okçular Vakfı’na verdiği ortaya çıktı.

Vakıf tam teşekküllü mesire alanını 2043’e kadar kullanacak.

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Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Beykoz belediye meclisinin şubat ayı oturumları gündemine Okçular Vakfı’na ilişkin bir ‘ortak hizmet protokolü’ düzenlemesi teklifi geldi.



Teklifte belediyenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tasarrufunda bulunan Beykoz Alibahadır C Tipi Mesire Yeri’ni 29 yıllığına 12 Mayıs 2014 tarihinde kiraladığı anlatıldı. “Gelinen süreçte Alibahadır C Tipi Mesire Alanı Gelişim Projesi kapsamında iki adet kır kahvesi, iki adet kır lokantası, bir adet büfe, 10 adet yöresel satış ünitelerinin yapımı belediyemizce tamamlanmıştır” denen teklifte Okçular Vakfı’nın dilekçesine de yer verildi. Vakıf belediyeye 4 Mayıs 2018 tarihinde verdiği dilekçede 12 Mayıs 2043 yılına kadar mesire alanı ve içerisindeki tesislerin kullanım hakkının kamu yararı da gözetilerek kendilerine verilmesini, işletme hakkının ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) verilmesini talep etmiş.

Mütevelli Heyet Üyemiz Sayın N. Bilal Erdoğan Hem Yenilikçi Hem de Geleneksel Usülde Ok Taliminde Bulundu. pic.twitter.com/33bLPxsLiG — Okçular Vakfı (@OkcularVakfi) May 10, 2018

Beykoz belediyesinin CHP’li meclis üyesi Aydın Habil, teklifin CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşın AKP’lilerin oylarıyla kabul edildiğini söyledi.

Protokol dahi ortada yok

Habil, belediyenin mesire alanı için 2016’da düzenleme ihalesi açtığını ve 12 milyon 480 bin liraya ihale ettiğini belirterek şunları söyledi: “Her şey 2016’da siyah beyaz bir film gibi başladı. Mesire alanına ilişkin ihale bir harf eksik yazıldığı için yaklaşık 2 milyon fazladan ihale edildi. Beykoz Belediyesi bütçesindeki artışlarla yaklaşık 18 milyona yapılan mesire alanı Okçular Vakfı’na devrediliyor.”

Talep ettikleri halde konuyla ilgili hiçbir ek ve protokolün kendilerine gösterilmediğini vurgulayan Habil şöyle konuştu: “Ama gelin görün ki tabelalar bile meclisten protokol geçmeden yerlerine asılmış. Buranın tasarrufu tamamen vakfa geçmiş oldu. Halkın bu alanı kullanıp kullanamayacağını şu anda bilemiyoruz.”

Alanda şu an ‘Okçular Vakfı Riva Tesisleri’ yazılı tabela asılı.