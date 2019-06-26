Beykent Okulları kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı

ALİ ÇİÇEK

Türkiye’nin köklü özel eğitim kurumlarından biri olan Beykent Okulları’nda sancılı günler yaşanıyor. İki yıl önce işletme hakkı devredilen Beykent’in, Edirne, İstanbul Beylikdüzü, Şişli ve Bahçeşehir şubeleri art arda kapandı. Yüzlerce veli, gelecek yıl için ödenen paraların iadesini isterken, sorumlular hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Adem Çelik’e ait Beykent Özel Eğitim Ve Spor Tesisleri Ticaret AŞ tarafında işletilen Edirne ve Beylikdüzü Beykent’teki Beykent kolejlerinin işletme hakkı iki yıl önce Ufuk Akçekaya’ya ait Balkan Eğitim Hizmetleri ve Tic. AŞ’ye devredildi. Taraflar arasında ‘master franchise sözleşmesi’ imzalandı. Yeni şirket, kısa süre içinde Florya, Şişli, Bahçeşehir ve Bakırköy’de yeni şubeleri hizmete aldı. Süreç devam ederken, 2-3 ay önce sorunlar baş göstermeye başladı. Öğretmen maaşlarının ödemelerinde yaşanan gecikme bir süre sonra, okulların genel giderlerinin karşılanamamasına dönüştü. Yaşanan sorunlar nedeni ile öğrencilerin bazı dersleri boş geçmeye başladı.

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Veliler, erken kayıt nedeniyle geçen şubat ayında ödedikleri paraların iadesini isterken, yaşanan sorunun büyüklüğü de ortaya çıktı. Muhatap bulamadıklarını belirten aileler, Milli Eğitim Bakanlığı’na şikâyet başvuruları yaptı.

Okulun doğalgazı kesildi

İki çocuğu Beykent’in Edirne’deki kolejinde okuyan Özhan H., Edirne başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Çocukları B. H. ile A. V. H. için geçen şubat ayı 33.250 lira ödeme yapıldığı belirtilen dilekçede “Ancak 2019 yılı şubat ayından itibaren söz konusu eğitim kurumunda birtakım aksamalar yaşanmış, öğretmenler maaşını alamadıklarından dolayı iş bırakma eylemi yapmıştı. Okulun doğalgaz faturası ödenemediğinden ve doğalgaz bağlantısı kesildiğinden çocuklar okulda mağdur olmuşlardı” dendi.

Parayı alamadılar

Savcılık dilekçesinde, Özhan H.’nin gelecek yıl ödenen paranın iadesinin istendiği belirtilerek, “Bu hususta hem Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hem de şüpheli şirkete hitaben defalarca dilekçe yazılmış olmasına rağmen dönüş alamamıştır. Akabinde, okulu devralan Ufuk Akçekaya’nın velilerden almış olduğu ücretleri de alarak ortadan kaybolduğu bilgisine ulaşmıştır. Bunun yanında, müvekkilin durumunda olan birçok veli de aynı mağduriyeti yaşamaktadır” dendi.

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Edirne Barosu’na üye avukat Demirkan Çağlayan’ın imzasını taşıyan savcılık dilekçesinde, şüpheli listesinde Ufuk Akçekaya, Balkan Eğitim Hizmetleri ve Tic. AŞ ile Adem Çelik yer aldı. Dilekçede, şüpheliler hakkında, ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açılması talep edildi.

Edirne’de yaşanan sorunun bir benzeri Beylikdüzü Beykent’te bulunan Beykent Koleji’nde de yaşanıyor. 200 kadar öğrenci ve 20’si öğretmen toplam 25 personelin olduğu okul geçen pazartesi günü kapandı. Veliler, ‘erken kayıt fırsatı’ adı altında alınan paraların iadesini isterken, öğretmenlerin de son 3-4 aydır maaşlarını alamadıkları öğrenildi. Şişli ve Bahçeşehir’deki kolejlerin de benzer bir sorunu yaşadığı öğrenildi.

Kiraları dahi ödemediler

Ufuk Akçekay

Öte yandan, hem Beykent Okulları’nın işletmecisi hem de markanın sahibi şirketler adına yapılan açıklamalarda karşılıklı suçlamalarda bulunuldu. Beykent Özel Eğitim Ve Spor Tesisleri AŞ adına yapılan açıklamada “Beykent Okulları tescilli markasının kullanım haklarının da devredildiği Balkan Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. bugüne kadar maddi taahhütlerini yerine getirmedi.

Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akçekaya, ödemelerini yapmak yerine eğitim dışında alanlara yöneldi. Balkan Eğitim Hizmetleri AŞ kira bedeli dâhil hiçbir ödeme yükümlüğünü yerine getirmedi. Okulların faaliyette bulunduğu binalar yönünden 11 Şubat 2019’da mahkemece kira sözleşmelerinin feshine ve kiralananların tahliyesine karar verildi. Marka kullanım sözleşmesinin feshi ve kiralananların tahliyesi eğitim öğretim dönemi sonunda yapılmıştır. Beykent Okulları tescilli markasını kullanım sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiş, ilgili hakkında markanın kullanımına son verilmesi için de hukuki işlemler başlatılmıştır” dendi.

‘Parayı aldı biletimi kesti’

Beykent Okulları’nın işletmecisi tarafından yapılan açıklamada ise şöyle dendi: “Beykent Kolejleri isim hakkı sahibi Adem Çelik, anlamadığımız bir şekilde bizimle her türlü iletişimi kesmiş ve 7 milyon lira paramızı almıştır. Bizi sadece kiracısı olarak görmüş ve bizi engelleme adına her türlü aksiliği yapmıştır. Verdiğimiz 7 milyon lira alınıp ödemeleriniz yapılacaktır.”

Kulüpte de sorunlar var

Öte yandan, Beykent Okulları’nın işletme hakkını alan Ufuk Akçekaya’nın, aynı süreçte Tokatspor’un da sahibi olduğu öğrenildi. Kulübün 3 milyon liralık borçlarını üstlenme vaadinde bulunan Akçekaya, geçen yıl temmuz ayında kurduğu Tokatspor Futbol Yatırımları AŞ ile kulübün yeni sahibi oldu. Ancak, kulüpte de mali sorunların baş gösterdiği öğrenildi. Akçekaya’nın kulüp için harcadığını iddia ettiği 13 milyonun iadesi halinde, kulübü devredebileceğini söylediği öne sürülüyor.