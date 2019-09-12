Beyin sarsıntısı geçiren ABD’li genç kız iki saatte bir hafızasını kaybediyor: Her sabah 11 Haziran zannediyor

Riley Horner ABD’nin Illinois eyaletindeki Monmouth şehrinde 11 Haziran’da katıldığı bir konserde başına aldığı darbe sonrası yaşadığı beyin travması nedeniyle iki saatte bir hafıza kaybı yaşıyor.

Newsweek’in haberine göre hafıza kaybı nedeniyle her sabah 11 Haziran’da uyandığını düşünen 16 yaşındaki Horner yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kapımda bir takvim var, baktığımda eylül ayında olduğumuzu görüyorum ve çok şaşırıyorum. Benim için olduğu kadar ailem için de ağır bir durum bu. İnsanlar da anlamıyor. Film gibi. Kafam çok karışık, hatırlamak istiyorum ama yapamıyorum. Anı biriktiremiyorum ve gerçekten korkuyorum.”

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Fotoğraf: Reuters

Genç kızın annesi Sarah Horner yerel televizyon kanalı kızının geçen hafta amcasını kaybettiğini, bunu her sabah ona tekrar anlatsalar bile hatırlayamadığını söyledi.

Okul hayatında zorlanan genç kız, ders sırasında tuttuğu notlara bakmak ve sınıf arkadaşlarına yetişebilmek için her iki saatte bir alarm kuruyor. Okuldaki dolabının şifresini de sürekli unuttuğu için okul eşyalarını bütün gün yanında taşıyor.

Doktorlar bu semptomların sebebini tam olarak anlayabilmiş değil. Riley’in beyninde herhangi bir tümör ya da beyin kanaması tespit edilmedi. Doktorlar altı ay içinde bir iyileşme kaydedilmezse genç kızın kısa süreli hafızasında kalıcı hasar oluşabileceğini belirtti.