Beyin ölümü gerçekleşmişti: İBDA/C lideri Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Geçen hafta beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu mahlaslı İBDA-C lideri Salih İzzet Erdiş hayatını kaybetti.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdiş’in 7 Mayıs’ta beyin ölümü gerçekleşmişti.

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AA’nın haberine göre, daha sonra İstanbul’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen Erdiş’in, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

28 Şubat döneminde ‘Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek’ suçundan aldığı müebbet hapis cezası iptal edilen Salih Mirzabeyoğlu, İBDA-C davasında yargılanmış, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.