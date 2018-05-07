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Yaramazlara biraz batar!

Beyin kanaması geçirmişti: İBDA/C lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti

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Geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova’da hastaneye kaldırılan Salih Mirzabeyoğlu mahlaslı İBDA-C lideri Salih İzzet Erdiş’in beyin ölümü gerçekleşti.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Eyüp Serbest’e konuşan avukatı Hasan Ölçer, “Beyin ölümü gerçekleşti, diğer vücut fonksiyonları ise çalışıyor. Şu an Yalova Devlet Hastanesi’nde” dedi.

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Mirzabeyoğlu cuma gecesi hastaneye gelerek “Kendimi iyi hissetmiyorum” demiş, beyin kanaması geçirdiğinin saptanmasının ardından acilen ameliyata alınmıştı.

28 Şubat döneminde ‘Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek’ suçundan aldığı müebbet hapis cezası iptal edilen Salih Mirzabeyoğlu mahlaslı Salih İzzet Erdiş, İBDA-C davasında yargılanmış, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.

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