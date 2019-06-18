Beyin iltihabı Hindistan’da 103 çocuğun ölümüne neden oldu

Hindistan’ın Bihar eyaletinde 103 çocuk, beyin iltihabı (ensefalit) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Pazartesi günü, bir grup çocuk sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Muzaffarpur’da eylem yaptı. Fotoğraf: Reuters

Eyalet yekilileri, çoğu 10 yaşın altında olan en az 200 çocuğun tedavilerinin iki hastanede devam ettiğini belirterek, salgından etkilenenlerin tüm masraflarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Hükümet ise tedavi görenler ve ailelerine her türlü desteğin verileceğini duyurdu.

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Haziran başında patlak veren salgının en çok ölüme neden olduğu kentin Muzaffarpur olduğu açıklandı.

İlk vakanın görüldüğü 1970’lerin sonundan beri Bihar ve komşu Uttar Pradeş eyaletinde binlerce çocuk beyin iltihabı nedeniyle öldü.

Virüsten kaynaklanan hastalığın belirtilerinin başında baş ağrısı, kusma geliyor; hastayı komaya sokabilen beyin iltihabı beynin fonksiyonlarının bozulmasına ve böbrek, kalpte de iltihaplanmaya neden olabiliyor.