Beyin cerrahları tepkili: Bakanlığın verdiği puanlar düşük, kamuda doktor kalmayacak

Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) beyin cerrahlarına ödenen ücretlerin düşüklüğü nedeniyle, TUS’ta (Tıpta Uzmanlık Sınavı) bu branşın giderek daha az tercih edildiği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre, hayati risk taşıyan beyin kanaması ameliyatı için 213- 284 lira veren devlet, lazerle selülit ve incelme tedavisi için 1200 lira ödüyor.

Yakın gelecekte beyin ameliyatı yapacak doktor bulunamayacağını savunan Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar, “Çaresizce dolaşıp ameliyatını yapabileceği doktor ekibi, hastane arayan hastalar var. Bu durum, meslektaşlarımızı ameliyat yapmaktan kaçınır hale getirdi. Performansa sisteminin gerektirdiği puanları, riskli ameliyatları yapmadan basit işlemlerle toplamaya yöneltti” diye konuştu.

Nöroşirürji uzmanları mesleki zorunluluk sigortasında en yüksek risk grubunda yer alan ve en yüksek primi ödeyen hekimler.

Çağlar şöyle devam etti: “Dünyanın farklı ülkelerinden cerrahlar bazı zor cerrahileri öğrenmek için bize gelirdi. Ancak şartlar, özelliği olan beyin ve omurga ameliyatlarını yapan hekimleri kamu ve üniversite hastanelerinden ayrılıp, özel hastanelerde çalışmaya zorladı. Bu, genel sağlık sigortalıların tedavi olma şansını iyice azalttı. Kamu hastanelerinde iki yıla varan sıralar oluşmaya başladı. Bunların bir kısmı beklemeye tahammülü olmayan (kanser, omurga yaralısı vb.) hastalar.”

‘Aman, yine bir şey olursa’ diye kaçınıyoruz’

Beyin cerrahlarının ne kamu ne de özel sektörde hak ettikleri kazanca sahip olmadıklarını savunan Türk Nöroşirürji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Talat Kırış ise, “Bunun üstüne bir de tedirginlik eklendi. Cerrahi planlarken komplikasyondan, hekim hatası (malpraktis) yaşanmasından korkuyoruz. En ufak bir sorunda şikayet ediliyoruz. Soruşturma furyası başlıyor. Biz de benzer ameliyatı planlarken ‘Aman, yine bir şey olursa’ diye kaçınıyoruz” dedi.

Bakanlığın performans puanları

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği performans puanlarına göre beyin ve sinir ameliyatlarıyla diğer bazı ameliyatların karşılaştırması:

*Beyin zarı dokusunun bir kısmı dışarıda doğan bebeklere uygulanan ciddi hayati risk taşıyan, komplike ameliyat 600 puan. Burun kemeri düzeltilmesi 600 puan.

* Hayati risk içeren, beyin omurilik sıvısının bir defektten dışarı akışını engelleme operasyonu 500 puan. Kasık fıtığı operasyonu 600, bel fıtığı ameliyatı 660 puan.

* Deri grefti (parça) ameliyatı 400, tek bir doku içeren (kemik, kas vb.) greft alınması 1650 puan. Şah damarlarındaki pıhtı ve plakları temizlemek için damar açılarak yapılan, ciddi hayati risk içeren ameliyat 1000 puan.

* Üç farklı doku içeren serbest flep2 bin 300 puan. Travma sonrası ortaya çıkan, çok hızlı tanı konularak tedavi edildiğinde hayat kurtaran beyin kanaması ameliyatı 550 puan.